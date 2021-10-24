«Реал» на выезде обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» выиграл класико на «Камп Ноу» со счетом 2:1. Голы в составе гостей забили Давид Алаба и Лукас Васкес, у «Барселоны» в самой концовке отличился Серхио Агуэро.

Благодаря этой победе «Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 20 очков. «Барселона» занимает восьмое место, имея в своем активе 15 очков.

Чемпионат Испании

10 тур

«Барселона» — «Реал» — 1:2

Голы: Алаба, 32 (0:1). Васкес, 90+4 (0:2). Агуэро, 90+7 (1:2).

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