«Реал» летом может купить Мбаппе и Холанда

Предстоящим летом «Реал» планирует подписать и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, и нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Мадридский клуб хочет извлечь выгоду из финансовых проблем, с которыми столкнулась «Барселона», а потому собирается подписать этих футболистов летом, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что Мбаппе перейдет в «Реал» летом на правах свободного агента. Несмотря на конкуренцию за Холанда со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», в «Реале» полагают, что подписать Эрлинга летом получится.

Летом истекают контракты четырех футболистов «Реала» с большими зарплатами – это Гарет Бэйл, Иско, Лука Модрич и Марсело. Таким образом, зарплатная ведомость клуба сильно разгрузится, и «галактикос» получат возможность платить зарплату и Мбаппе и Холанду.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.