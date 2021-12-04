«Реал Фарма» разорвал контракты с марокканским бомбардиром и еще тремя игроками

Одесситы продолжают чистить ряды.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Реал Фарму» покинуло еще несколько исполнителей. На сегодня игроками одесского клуба не являются вратарь Дмитрий Стародубец, марокканский центрбек Мохамед Абузраа (лучший бомбардир команды, на его счету 5 голов), его коллега по амплуа Сергей Онуфрак и старший брат последнего правый защитник Денис Онуфрак.

Чуть раньше «Реал Фарма», среди прочего, прекратил сотрудничество с экс-хавбеком «Черноморца» и одним из легионеров.

Команда Артема Рязанцева, которая со старта чемпионата Второй лиги потерпела 10 поражений кряду, завершила осеннюю часть сезона на 14-м месте в группе Б. Текущая беспроигрышная серия красно-белых насчитывает 4 матча.



Ранее наш сайт сообщал, что «Яруд» отказался от услуг двух защитников.

Также стало известно, что «Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками.

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