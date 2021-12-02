Фрибет 3000 UAH
Манчестер Юнайтед — Арсенал Кубок мира в Эстерсунде. Мужчины Кубок мира в Эстерсунде. Женщины
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

«Реал Фарма» прекратил сотрудничество с экс-хавбеком «Черноморца» и одним из легионеров

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
02.12.2021
14:45
Новость
Эксклюзивы
«Реал Фарма» прекратил сотрудничество с экс-хавбеком «Черноморца» и одним из легионеров

Кадровые новости из Одессы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководство «Реал Фармы» договорилось о расторжении контрактов с несколькими футболистами. 

Одесский клуб покинули полузащитник Сергей Нудный (41-летний хавбек, известный по выступлениям за «Черноморец», «Севастополь» и «Говерлу», провел за «аптекарей» 17 матчей и забил 2 мяча в нынешнем сезоне Второй лиги), нигерийский фулбек Февзи Яхайя Мохаммад (2 матча), полузащитники Александр Бурахович (на фото в центре, 8 игр) и Максим Грыдзь (3 матча), а также нападающий Василий Топал (7 игр).

«Реал Фарма», который со старта чемпионата Второй лиги потерпел 10 поражений кряду, завершил осеннюю часть сезона на 14-м месте в группе Б. Текущая беспроигрышная серия команды насчитывает 4 матча. 

Первый официальный поединок 2022 года одесситы проведут в Запорожье с «Металлургом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Скорук» расстался с бывшим игроком системы «Ворсклы».

Также стало известно, что «Кристалл» зимой существенно обновит состав.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб
Один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб
«Энергии» нужны еще два игрока «Николаева»
«Энергии» нужны еще два игрока «Николаева»
Отпуск «Таврии» будет коротким, один из сборов может пройти за границей
Отпуск «Таврии» будет коротким, один из сборов может пройти за границей

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи