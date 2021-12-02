«Реал Фарма» прекратил сотрудничество с экс-хавбеком «Черноморца» и одним из легионеров

Кадровые новости из Одессы.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководство «Реал Фармы» договорилось о расторжении контрактов с несколькими футболистами.

Одесский клуб покинули полузащитник Сергей Нудный (41-летний хавбек, известный по выступлениям за «Черноморец», «Севастополь» и «Говерлу», провел за «аптекарей» 17 матчей и забил 2 мяча в нынешнем сезоне Второй лиги), нигерийский фулбек Февзи Яхайя Мохаммад (2 матча), полузащитники Александр Бурахович (на фото в центре, 8 игр) и Максим Грыдзь (3 матча), а также нападающий Василий Топал (7 игр).

«Реал Фарма», который со старта чемпионата Второй лиги потерпел 10 поражений кряду, завершил осеннюю часть сезона на 14-м месте в группе Б. Текущая беспроигрышная серия команды насчитывает 4 матча.

Первый официальный поединок 2022 года одесситы проведут в Запорожье с «Металлургом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Скорук» расстался с бывшим игроком системы «Ворсклы».

Также стало известно, что «Кристалл» зимой существенно обновит состав.



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