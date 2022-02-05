Разыгран первый комплект медалей на Олимпиаде-2022

5 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошел женский скиатлон.



Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, второй стала представительница ОКР Наталья Непряева, а замкнула тройку Тереза Штадлобер из Австрии.

К слову, это был первый розыгрыш комплекта медалей на этой Олимпиаде.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 44.13,7

2. Наталья Непряева (ОКР) – 30.2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 30.5

56. Марина Анцибор (Украина) – 8.40,3

60. Виктория Олех (Украина) – 10.42,0

62. Юлия Кроль (Украина) – 12.50,7

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