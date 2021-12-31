Распределен призовой фонд боя Фьюри – Уайт

Всемирный боксерский совет одобрил запрос Top Rank о разделении гонораров в поединке между действующим чемпионом мира по версии организации в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом на пояс, «временным» чемпионом мира Диллианом Уайтом. Согласно неофициальной информации, Фьюри должен получить 80% от призового фонда, Уайт – 20.



Ранее сторона Уайта настаивала на стандартной для обязательных защит формуле – 55% на 45% в пользу чемпиона. Если промоутерам Фьюри и Уайта не удастся договориться до 11 января, бой уйдет на торги.

Фьюри защитил свой титул в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде. Уайт предыдущий раз дрался в марте, нокаутировав в четвертом раунде Александра Поветкина.

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