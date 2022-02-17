Расписание событий на Олимпиаде на 18 февраля

18 февраля на Олимпиаде-2022 будут разыграны медали в 4 видах спорта. Украина будет представлена в биатлоне.



Олимпийские игры-2022 в Пекине. 18 февраля. Расписание

Фристайл

3.30. Женщины, хафпайп

Керлинг

8.05. Мужчины. Матч за 3-е место

Биатлон

9.00. Женщины, масс-старт

Украину представит Юлия Джима.

Фристайл

9.55. Мужчины, ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10.05. Мужчины, ски-кросс. Большой финал

Конькобежный спорт

10.30. Мужчины, 1000 м

Биатлон

11.00. Мужчины, масс-старт

Украину представят Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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