Расписание событий на Олимпиаде на 18 февраля

18 февраля на Олимпиаде-2022 будут разыграны медали в 4 видах спорта. Украина будет представлена в биатлоне.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. 18 февраля. Расписание
Фристайл
3.30. Женщины, хафпайп
Керлинг
8.05. Мужчины. Матч за 3-е место
Биатлон
9.00. Женщины, масс-старт
Украину представит Юлия Джима.
Фристайл
9.55. Мужчины, ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10.05. Мужчины, ски-кросс. Большой финал
Конькобежный спорт
10.30. Мужчины, 1000 м
Биатлон
11.00. Мужчины, масс-старт
Украину представят Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
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