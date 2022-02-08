Расписание событий на Олимпиаде-2022: 9 февраля

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Украина будет представлена в 3 видах: горнолыжном спорте, прыжках с трамплина и санном спорте.
Олимпийские игры-2022 в Пекине (9 февраля). Расписание финалов
Горные лыжи
4.15. Слалом, женщины
Украину представит Анастасия Шепиленко
Фристайл
5.00. Биг-эйр, мужчины
Сноуборд
5.00 Борд-кросс, женщины
Двоеборье
10.00. Нормальный трамплин/10 км, мужчины
Украину представит Дмитрий Мазурчук
Шорт-трек
13.00. 1500 м, мужчины
Санный спорт
14.20 Двойки
Украину представят Игорь Стахов и Андрей Лисецкий.
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