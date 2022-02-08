Расписание событий на Олимпиаде-2022: 9 февраля

9 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в шести видах спорта.



Украина будет представлена в 3 видах: горнолыжном спорте, прыжках с трамплина и санном спорте.

Олимпийские игры-2022 в Пекине (9 февраля). Расписание финалов

Горные лыжи

4.15. Слалом, женщины

Украину представит Анастасия Шепиленко

Фристайл

5.00. Биг-эйр, мужчины

Сноуборд

5.00 Борд-кросс, женщины

Двоеборье

10.00. Нормальный трамплин/10 км, мужчины

Украину представит Дмитрий Мазурчук

Шорт-трек

13.00. 1500 м, мужчины

Санный спорт

14.20 Двойки

Украину представят Игорь Стахов и Андрей Лисецкий.

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