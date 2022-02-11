Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 12 февраля

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта.



Украина будет представлена в четырех видах спорта.

Олимпиада-2022. Пекин. 12 февраля

Расписание

Сноуборд

4.00. Борд-кросс, смешанные команды

Лыжные гонки

9.30. Женская эстафета. Украину представят Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех и Дарья Рублева.

Биатлон

11.00. Мужской спринт. За Украину побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Прыжки с трамплина

12.00. Большой трамплин, квалификация. Украину представят Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

13.00. Первый раунд

Фигурное катание

13.00. Танцы на льду. Александра Назарова и Максим Никитин представят ритм-танец.

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