Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 12 февраля

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны шесть комплектов медалей в шести видах спорта.
Украина будет представлена в четырех видах спорта.
Олимпиада-2022. Пекин. 12 февраля
Расписание
Сноуборд
4.00. Борд-кросс, смешанные команды
Лыжные гонки
9.30. Женская эстафета. Украину представят Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех и Дарья Рублева.
Биатлон
11.00. Мужской спринт. За Украину побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
Прыжки с трамплина
12.00. Большой трамплин, квалификация. Украину представят Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.
13.00. Первый раунд
Фигурное катание
13.00. Танцы на льду. Александра Назарова и Максим Никитин представят ритм-танец.
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