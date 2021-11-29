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Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Павел Соловей
Павел Соловей
29.11.2021
13:42
Новость
Футбол

Ральф Рангник назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он будет исполняющим роль главного тренера манкунианцев до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

Сейчас 63-летний специалист ожидает получения рабочей визы.

В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Каррик.

Ранее с поста главного тренера команды был уволен Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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