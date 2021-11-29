Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он будет исполняющим роль главного тренера манкунианцев до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

Сейчас 63-летний специалист ожидает получения рабочей визы.

В настоящий момент обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Майкл Каррик.

Ранее с поста главного тренера команды был уволен Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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