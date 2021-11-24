Ракицкий: «Зениту» надо что-то менять в Лиге чемпионов, может, в башке поковыряться

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал комментарий после матча с «Мальмё» (1:1) в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Его гол с пенальти на последней минуте поединка позволил питерцам гарантировать себе третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы.
«Я согласен, что сыграли неважно. Некрасивый, не атакующий футбол. Но добились результата. Это самое главное. Будем исправлять.
Лига чемпионов — это праздник, мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. Вот как люди все играют в Европе — они не боятся за результат.
И нам надо так перестраиваться. Ну… Надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне. Вопрос к тренеру.
Что менять? Я не знаю. Может, в башке поковыряться. Не знаю, ребят, не ко мне вопрос. Задавайте вопросы тренерам», — сказал Ракицкий в интервью «Матч ТВ».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.