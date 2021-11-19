Ракицкий сделал заявление по матчам между украинскими и российскими командами

Украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий выразил надежду, что российские и украинские команды снова смогут играть друг против друга.



«Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально.

Андрей Шевченко? Он же хотел быть тренером клуба. Со сборной добился хорошего результата, да и пошел дальше. Я считаю, что это правильное решение. Теперь он в «Дженоа», команда пока внизу таблицы серии А, но, думаю, Шевченко наладит все. Для начала главное – не вылететь. А потом можно и побороться за еврокубки»– сказал украинский футболист в интервью изданию Спорт-Экспресс.

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