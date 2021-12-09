Рафаилов о вылете «Шахтера»: даже дверью на прощание не смогли хлопнуть

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов высказался по поводу матча «Шахтера» с «Шерифом» (1:1). Дончане финишировали с двумя очками на последнем месте в группе — это их худший в истории результат в Лиге чемпионов.

«Даже дверью на прощание не смогли хлопнуть. Болезнь украинского клубного футбола обостряется. В этом, в том числе, и огромная заслуга «Шахтера». Многие годы они пачками вывозили из регионов талантливых молодых футболистов, которые зачастую им были не нужны. Вывозили только для того, чтобы в будущем не попали в «Динамо» или усилили другой клуб. Чемпионат слабеет на глазах. А что можно ожидать от команд из районных центров?

О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось — банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно», — написал Рафаилов у себя в FaceBook.

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