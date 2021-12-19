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Радукану признана спортсменкой года по версии ВВС

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.12.2021
23:21
Новость
Теннис

Британская теннисистка Эмма Радукану признана спортсменом года по версии BBC.

В этом году 19-летняя Радукану сенсационно выиграла US Open. Эмма стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла титул Большого Шлема, стартовав в квалификации турнира.

После победы на US Open Радукану поднялась на 127 строчек в рейтинге WTA. Молодая британка сейчас находится на 19-м месте в рейтинге.

Также Радукану победила в номинации «Новичок года» по версии WTA Awards.

Также украинец Беринчик победил россиянина Чаниева.

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