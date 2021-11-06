Пятова признали лучшим игроком «Шахтера» в октябре

Завершилось голосование, целью которого было определить лучшего футболиста «Шахтера» в октябре.

Победу в опросе с солидным отрывом одержал вратарь Андрей Пятов, собравший 48 процентов голосов. Заочную борьбу за второе место вели полузащитники Георгий Судаков и Тете, украинец опередил бразильца на 49 голов — 1023 против 979. За Пятова проголосовали 2762 человека.

Примечательно, что 36-летний вратарь сыграл в октябре только в двух матчах. Но в обоих он сохранил свои ворота на замке. Пятов поучаствовал в поединках против «Динамо» (0:0) и «Черноморца» (3:0) в Кубке Украины.

Также Андрей Пятов отметил юбилей. Он достигнул рубежа в сто матчей за национальную сборную Украины. Также Пятов стал участником популярного телевизионного шоу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Рекордсмен сборной Ирана, забивает важные голы: 10 фактов, которые нужно знать об Аллахьяре

«Хорошо, что Украина добыла очки в таблицу коэффициентов УЕФА». Цихмейструк — о еврокубковой неделе украинцев

Отступные в пять миллионов, слезы прощания: Хави возвращается в «Барелону»

Первый клубный контракт: Шевченко приехал в Геную

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.