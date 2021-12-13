Пятов сделал операцию после завершения первой части сезона

В субботу, 11 декабря, «Шахтер» сыграл свой заключительный матч в нынешнем календарном году. «Горняки» в рамках УПЛ обыграли «Александрию» (2:1).



На следующий день команда Де Дзерби ушла в отпуск. Правда, не все футболисты сразу отправились отдыхать.

Так, голкиперу Андрею Пятову прооперировали руку. Как сообщил сам футболист, операция плановая.

Других подробностей операции, как и времени восстановления, пока что нет.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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