Пятов сделал операцию после завершения первой части сезона

13.12.2021
17:57
Новость
Футбол
В субботу, 11 декабря, «Шахтер» сыграл свой заключительный матч в нынешнем календарном году. «Горняки» в рамках УПЛ обыграли «Александрию» (2:1).
На следующий день команда Де Дзерби ушла в отпуск. Правда, не все футболисты сразу отправились отдыхать.
Так, голкиперу Андрею Пятову прооперировали руку. Как сообщил сам футболист, операция плановая.
Других подробностей операции, как и времени восстановления, пока что нет.
Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Майкон: очень счастлив подписать новый контракт с «Шахтером»
«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ благодаря ничьей «Динамо» и «Зари»
«Шахтер» показал все голы Марлоса за «горняков»: видео
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.