Пятов: сборной Украины повезло со жребием

26.11.2021
21:05
Новость
Футбол
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. В полуфинале украинцы сыграют с командой Шотландии.
«Повезло, честно. Даже по реакции видно. Считаю, что повезло, но это груз ответственности дополнительный».
Получили равного соперника, обязаны проходить», — сказал Пятов.
Матч Шотландия – Украина пройдет 24 марта. В случае прохода в финал отбора на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют с победителем пары Уэльс – Австрия.
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