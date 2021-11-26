Пятов: сборной Украины повезло со жребием

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. В полуфинале украинцы сыграют с командой Шотландии.

«Повезло, честно. Даже по реакции видно. Считаю, что повезло, но это груз ответственности дополнительный».

Получили равного соперника, обязаны проходить», — сказал Пятов.

Матч Шотландия – Украина пройдет 24 марта. В случае прохода в финал отбора на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют с победителем пары Уэльс – Австрия.

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