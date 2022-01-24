Пятов прокомментировал первую победу «Шахтера» на сборах

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов высказался о победном матче «горняков» с «Вольфсбергером» (4:1) и рабочем процессе в Турции



«Честно скажу: второй тайм, наверное, был немного получше, выходили из обороны, а в первом где-то не получалось. Но это нормально, для того и есть такие длинные сборы, чтобы к их концу все были на должном уровне.

То, что у тренеров запланировано, они хотят осуществить, а мы обязаны выполнить. И мы понимаем, что в играх будет легче», - цитирует Пятова пресс-служба «Шахтера».

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».



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