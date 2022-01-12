Пять украинок побегут спринт в Рупольдинге

В среду, 12 января, в немецком Рупольдинге состоится шестой этап Кубка мира по биатлону. Все начнется женской спринтерской гонкой. Всего на старт женского спринта заявлено 112 биатлонисток.



На соревнования заявлено пять украинок. По сравнению с предыдущим этапом Кубка мира произошло две замены: Анастасия Меркушина и Ирина Петренко заменят Ольгу Абрамову и Екатерину Бех (они будут обе стартовать на Кубке IBU).

Также в гонке будут стартовать Валентина Семеренко, Юлия Джима и Дарья Блашко – они начнут гонку в первой и второй стартовой группе. Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец также анонсировал, что в Рупольдинге вернется Елена Билосюк. Однако в заявку на спринт она не попала, поэтому единственная гонка, где украинка может стартовать — эстафета.

Старт-лист спринта выглядит так:

15. Валентина Семеренко

39. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

68. Ирина Петренко

107. Анастасия Меркушина

Большинство лидеров сезона будут стартовать в первой-второй стартовой группе. Норвежка Марте Олсбю Ройзеланд начнет гонку под 27-м номером, шведка Эльвира Эберг – 39-м. Белоруска Динара Алимбекова будет стартовать сразу за Джимой, под 40-м номером. А ее партнерша по команде Анна Сола после пропуска преследования в Обергофе вернется на спринт в Рупольдинге – третий стартовый номер. Также в Рупольдинге вернется Тирилл Экгофф, у нее 12-й стартовый номер. Среди поздних номеров – Стена Нильссон, которая начнет гонку 74-м.

Начало гонки в 15:30 по Киеву.

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