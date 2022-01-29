Пять игроков «Кривбасса» попали на самоизоляцию

29 января криворожские футболисты, готовясь к новым испытаниям в Первой лиге, провели двухсторонку.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Александра Бабича не избежали коронавируса. На самоизоляции находятся пять футболистов, очередное тестирование пройдет 31 января. Поэтому пока сложно сказать, в каком составе «Кривбасс» отправится 8 февраля на зарубежный сбор — в Турцию.

«Кривбасс» отправится на сбор в Турцию не в полном составе

По имеющейся информации, зимний новичок у криворожцев пока один — защитник Глеб Бухал, ранее выступавший за «Александрию». Проявляет интерес «Кривбасс» к еще одному защитнику — Евгению Павлюку из «Ворсклы», который должен появиться в расположении криворожан в ближайшие дни.

Напомним, что в 21-м туре Первой лиги «Кривбасс» 19 марта (базовый день) сыграет в Хмельницком с «Подольем».

Ранее мы сообщали о том, что «Кривбасс» подписал первого зимнего новичка.

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