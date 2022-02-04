Путин заснул на церемонии открытия Олимпиады во время прохождения сборной Украины

Сегодня официально открывается Олимпиада в Пекине.

Это 24-е по счету Зимние Игры в истории. Ранее Пекин принимал летнюю Олимпиаду 2008 года.

China????????, the host country of the XXIV Olympic Winter Games, has entered the stadium. Gao Tingyu and Zhao Dan are the flag bearers!

Looking forward to seeing them and all the athletes compete at #Beijing2022!#Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture



???? GettyImages pic.twitter.com/1eqoEE4aBT — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

????✨What a fascinating and vibrant performance!



❄️"#立春 Li Chun” - is a symbol of the beginning of spring in East Asian cultures

We wish all the athletes have a great experience at Beijing 2022????#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture

????: GettyImages pic.twitter.com/eJmeI0Q4hS — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

Сборную Украины в столице Китая представят 45 спортсменов в 12-ти видах спорта. Знаменосцами нашей олимпийской сборной назначили олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 по фристайлу Александра Абраменко и серебряную призерку Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Назарову.

Во время прохождения по стадиону олимпийской сборной Украины президент РФ Владимир Путин заснул. Возможно, снилось, что это его спортсмены. Видео момента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Следить за событиями Олимпиады-2022 можно в специальном разделе на нашем сайте.



Ранее украинские фигуристы не лучшим образом выступили в командных соревнованиях на Олимпиаде.

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