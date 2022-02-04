Путин заснул на церемонии открытия Олимпиады во время прохождения сборной Украины

Сегодня официально открывается Олимпиада в Пекине.
Это 24-е по счету Зимние Игры в истории. Ранее Пекин принимал летнюю Олимпиаду 2008 года.
Сборную Украины в столице Китая представят 45 спортсменов в 12-ти видах спорта. Знаменосцами нашей олимпийской сборной назначили олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 по фристайлу Александра Абраменко и серебряную призерку Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Назарову.
Во время прохождения по стадиону олимпийской сборной Украины президент РФ Владимир Путин заснул. Возможно, снилось, что это его спортсмены. Видео момента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
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Ранее украинские фигуристы не лучшим образом выступили в командных соревнованиях на Олимпиаде.
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