Пустовой: в первой половине матча с Северной Македонией не играли в свой баскетбол

Игрок сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой поделился впечатлениями от победного матча с Северной Македонией (78:61) в отборе чемпионата мира 2023 года. Он набрал 24 очка и стал главным героем поединка.

«Первая половина была для нас не очень удачная, мы не играли в свой баскетбол. В перерыв подкорректировали свою игру, начали играть более командно, использовать свои шансы и результат налицо.



Мы старались убежать от них, потому что мы смотрели их игру с Испанией, они не очень быстро возвращаются в защиту, поэтому мы пытались играть в быстрый баскетбол против них.



Слова Багатскиса в перерыве? Всё спокойно, разговаривал с нами. Дал некоторые поправки — то, что нужно делать в защите, в нападении.

Мой успешный матч? У Северной Македонии не скоростной центровой, поэтому партнеры пытались заигрывать меня. Если они стягивались, я пытался отдавать пас своим партнерам, которые были открыты, и благодаря этому получались свободные броски. Также они много раз сфолили на мне. Мы пытались сыграть в свой баскетбол — ничего сверхъестественного.

Зал заряжал меня на эмоции и после каких-то очков хотелось дать фидбэк болельщикам и завести также ребят своими эмоциями. Скамейка очень сильно помогала», — цитирует Пустового ресурс XSPORT.

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