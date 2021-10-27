Пустовой помог «Гран Канарии» победить в Еврокубке

Центровой сборной Украины Артем Пустовой отыграл за «Гран Канарию» в матче группового этапа Еврокубка. Испанский клуб на выезде обыграл «Промитеас» (85:81).

В этом матче Пустовой вышел в стартовом составе и за 21 минуту на паркете набрал 10 очков, сделал 2 подбора.

Пустовой перешел в «Гран Канарию» в июле этого года. Украинец провел три последних сезона за «Барселону», сыграв в общей сложности 80 матчей в испанских турнирах и Евролиге.

До «Барселоны» Пустовой играл за «Обрадойро» и «Химик». В 2015 году он выиграл чемпионат Украины, а в этом сезоне стал чемпионом испанской лиги.

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