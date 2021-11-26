Пуховский – о поражении «Мотора»: не реализовали много бросков из-за девятиметровой линии

Разыгрывающий «Мотора» Борис Пуховский прокомментировал результат матча 8-о тура Лиги чемпионов с «Веспремом». Поединок завершился поражением запорожской команды со счетом 29:36.

«Мы знали, что игра с «Веспремом» будет тяжелой. Было много борьбы, и я думаю, что главный тренер Гинтарас Савукинас был прав. Мы выдали удачный старт, но не реализовали много бросков из-за девятиметровой линии. Это причина, по которой мы проиграли, хоть и сражались до самого конца», — цитирует Пухорвского официальный сайт EHF.

Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27).

На следующей неделе «Мотор» будет принимать соседа по турнирной таблице немецкий «Фленсбург Хандевитт», который на одно очко опережает запорожцев.

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«Мотор» проиграл «Веспрему» в Лиге чемпионов

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