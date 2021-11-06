Пуканыч вернётся в строй в середине ноября

Экс-игрок национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» не принимал участия в последних победных матчах подолян.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, именитый новичок «Эпицентра» Адриан Пуканыч из-за мышечного повреждения пока вынужден ограничиться лишь тренировками по индивидуальной программе. Скорее всего, он вынужден будет пропустить и следующий календарный поединок подолян — с «ЛНЗ», который состоится 13 ноября.
Напомним, что «Эпицентр» занимает четвертое место в группе «А» Второй лиги, набрав 33 очка.
Ранее стало известно, кто заменит уволенного тренера Владимира Цыткина в винницкой «Ниве».
Также «Альянс» из Первой лиги понес кадровые потери перед матчем с «Оболонью».
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