ПСЖ с дублем Мбаппе выиграл у «Монако» в Лиге 1

ПСЖ победил «Монако» (2:0) в домашнем матче 18-го тура Лиги 1.



Команда Маурисио Почеттино отличилась голами дважды в первом тайме. Дубль записал в свой актив Килиана Мбаппе.

ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 13 очков. «Монако» занимает восьмое место.

Лига 1. 18-й тур

ПСЖ — «Монако» — 2:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 12 (пен.), 45.

В следующем туре 22 декабря ПСЖ на выезде сыграет против «Лорьяна», а «Монако» на своем поле примет «Ренн».

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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