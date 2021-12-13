ПСЖ с дублем Мбаппе выиграл у «Монако» в Лиге 1

ПСЖ победил «Монако» (2:0) в домашнем матче 18-го тура Лиги 1.
Команда Маурисио Почеттино отличилась голами дважды в первом тайме. Дубль записал в свой актив Килиана Мбаппе.
ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя «Марсель» на 13 очков. «Монако» занимает восьмое место.
Лига 1. 18-й тур
ПСЖ — «Монако» — 2:0 (2:0)
Голы: Мбаппе, 12 (пен.), 45.
В следующем туре 22 декабря ПСЖ на выезде сыграет против «Лорьяна», а «Монако» на своем поле примет «Ренн».
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