ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса»

В матче 22 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле уверенно обыграл «Реймс» со счетом 4:0.



Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом в составе парижан отличился Марко Верратти. Затем на 62 минуте свой дебютный гол за французский клуб забил Серхио Рамос, для которого это был пятый матч в нынешнем сезоне.

На 67 минуте парижане увеличили преимущество в счете благодаря голу в свои ворота от Ваута Фаса. Спустя восемь минут Данилу воспользовался ассистом Килиана Мбаппе, установив счет на табло — 4:0.

Лига 1. 22 тур

ПСЖ — Реймс 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данилу, 75.

После 22 матчей ПСЖ набрал 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Ниццу» на 11 баллов. В активе «Реймса» 24 балла и 14 строчка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.