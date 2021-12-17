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Прямая трансляция взвешивания и пресс-конференции Лиги TMS перед международным турниром

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
17.12.2021
19:46
Новость
Единоборства

18 декабря в Днепре Лига TMS проведет масштабный международный турнир TMS WALL TO WALL, участие в котором примут сборные Израиля, Казахстана, Польши и Украины.

Команды сразятся за главный трофей – 450 000 гривен, а также звание чемпионов турнира. Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.

В преддверии турнира – 17 декабря в 13:00 Лига TMS проведет процедуру взвешивания, а также жеребьевку и пресс-конференцию с участием борцов и организаторов соревнований. К тому же, во время пресс-конференции будет представлена ​​инклюзивная программа Лиги TMS.

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