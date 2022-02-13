Пропустившая ОИ Новосад: внутри меня пустота и разочарованность

Украинка Анастасия Новосад, которая пропустила индивидуальные соревнования по фристайлу на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус, дала комментарий по поводу этого неприятного события.

«Сегодня для меня один из важнейших стартов в жизни спортсмена — это Олимпийские игры.

Я приехала на эти соревнования максимально готовой и уверенной в своих силах. Но, к сожалению, я вынуждена пропустить свой старт, так как была инфицирована ковид-19 в олимпийской деревне. По правилам Китая, я не имею права выходить из изоляции, пока не покажу два негативных теста с разницей в 24 часа. Надеюсь хотя бы вылететь домой 18 февраля.

Внутри меня пустота, разочарованность и злость на себя, что столько времени, сил и нервов я потратила, чтобы выступить на Олимпийских играх. Но я знаю одно — жизнь дает нам столько испытаний, чтобы мы могли их выдержать и стать сильнее. В данный момент у меня есть только одно желание — вылететь из Китая и увидеть семью, которую не видела почти два месяца», — написала Новосад у себя в Instagram.

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