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«Прометей» выиграл у «Витеоса» в матче квалификации волейбольной Лиги чемпионов

Павел Соловей
Павел Соловей
27.10.2021
22:39
Новость
Волейбол

Женская команда «Прометей» переиграла швейцарский «Витеос» в первом матче третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов. Украинки добыли уверенную победу в трех сетах.

Первая партия закончилась 25:19, вторая – 25:14, а третья – 25:20.

4 ноября «Прометей» сыграет против «Витеоса» дома. Победа гарантирует выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Женщины

Первый матч

«Витеос» — «Прометей» — 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)

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