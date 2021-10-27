«Прометей» выиграл у «Витеоса» в матче квалификации волейбольной Лиги чемпионов

27.10.2021
22:39
Новость
Волейбол
Женская команда «Прометей» переиграла швейцарский «Витеос» в первом матче третьего раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов. Украинки добыли уверенную победу в трех сетах.
Первая партия закончилась 25:19, вторая – 25:14, а третья – 25:20.
4 ноября «Прометей» сыграет против «Витеоса» дома. Победа гарантирует выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Женщины
Первый матч
«Витеос» — «Прометей» — 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)
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