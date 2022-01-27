«Прометей» выиграл у «Хапоэля» в матче Лиги чемпионов

27 января мужской БК «Прометей» сыграл третий решающий матч плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов против иерусалимского «Хапоэля».



Украинская команда на выезде победила «Хапоэль» 85:75 и выиграла серию со счетом 2:1.

В топ-16 ЛЧ «Прометей» сыграет в группе с «Уникахой», «Клужем» и «Остенде».

В первом выездном матче «Прометей» проиграл со счетом 70:95, в домашней встрече украинская команда одержала победу – 82:79.

Лига чемпионов. Плей-ин. Третий матч. Иерусалим (Израиль)

«Хапоэль» – «Прометей» – 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

Счет в серии – 1:2

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