«Прометей» выиграл у «Днепра» в заключительном матче года в Суперлиге

28.12.2021
23:36
Новость
Баскетбол
28 декабря состоялся заключительный матч года в баскетбольной Суперлиги Украины.
В этой встрече «Прометей» выиграл у «Днепра» со счетом 104:85.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Днепр» – «Прометей» – 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)
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