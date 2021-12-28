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«Прометей» выиграл у «Днепра» в заключительном матче года в Суперлиге

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.12.2021
23:36
Новость
Баскетбол

28 декабря состоялся заключительный матч года в баскетбольной Суперлиги Украины.

В этой встрече «Прометей» выиграл у «Днепра» со счетом 104:85.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Прометей» – 85:104 (29:21, 22:30, 16:24, 18:29)

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