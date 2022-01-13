«Прометей» выиграл первый матч 1/8 финала EuroCup

13 января в бельгийском городе Брен-л’Алле состоялся первый матч 1/8 финала EuroCup Women по баскетболу. Баскетболистки клуба «Касторс Брен» принимали украинский «Прометей».

Украинки на выезде обыграли бельгийскую команду – 93:92. За три секунды до конца четверти баскетболистка «Прометея» Аткинс реализовала один штрафной из двух и принесла победу своей команде.

EuroCup Women по баскетболу

1/8 финала

Первый матч

«Касторс Брен» - «Прометей» - 92:93 (18:27, 21:19, 23:24, 30:23)

Ответный матч пройдет 20 января.

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