«Прометей» в овертайме обыграл «Хапоэль» и сравнял счет в серии плей-ин Лиги чемпионов

25 января состоялся второй поединок раунда плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов между украинским «Прометеем» и израильским «Хапоэлем» из Иерусалима.

Раунд плей-ин – это серия матчей между двумя командами до двух побед. В первом матче иерусалимская команда одержала уверенную победу со счетом 95:70.

Сегодня «Прометей» сумел добиться победы со счетом 82:79, сравняв счет в серии.

Решающий поединок пройдет в Иерусалиме 27 января.

Лига чемпионов

Раунд плей-ин

Второй матч

«Прометей» – «Хапоэль» — 82:79 (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, 7:4)

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