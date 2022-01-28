«Прометей» узнал соперников во втором групповом раунде Лиги чемпионов

Стали известны соперники «Прометея» во втором групповом раунде Лиги чемпионов по баскетболу. Украинская команда будет играть в группе K, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Группа К

«Клуж-Напока» (Румыния)

«Уникаха» (Испания)

«Остенде» (Бельгия)

«Прометей» (Украина)

Две лучших команды из группы выйдут в четвертьфинал. Отметим, что уже сыгран один матч: «Клуж-Напока» (Румыния) – «Уникаха» (Испания) – 79:73.

Напомним, украинский клуб совершил камбэк в серии плей-офф с «Хапоэлем» Иерусалим (2:1) и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.

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