«Прометей» узнал соперников во втором групповом раунде Лиги чемпионов

Стали известны соперники «Прометея» во втором групповом раунде Лиги чемпионов по баскетболу. Украинская команда будет играть в группе K, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Группа К
«Клуж-Напока» (Румыния)
«Уникаха» (Испания)
«Остенде» (Бельгия)
«Прометей» (Украина)
Две лучших команды из группы выйдут в четвертьфинал. Отметим, что уже сыгран один матч: «Клуж-Напока» (Румыния) – «Уникаха» (Испания) – 79:73.
Напомним, украинский клуб совершил камбэк в серии плей-офф с «Хапоэлем» Иерусалим (2:1) и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.
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