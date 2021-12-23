«Прометей» узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка

Соперником баскетбольного «Прометея» в 1/8 финала женского Еврокубка станет бельгийский «Касторс Брейн». В 1/16 финала бельгийская команда дважды победила «Неве Давид Рамла» из Израиля — 86:75, 86:79.

13 января «Прометей» и «Касторс Брейн» сыграют в Бельгии, а ответный матч в Украине состоится 20 января.

«Прометей» сыграет в 1/8 финала Еврокубка впервые в истории. В предыдущем раунде чемпионки Украины выбили швейцарский «Фрибург» — 96:82, 85:54.

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