«Прометей» уверенно выиграл у «Фрибурга» в матче Еврокубка

16 декабря женский «Прометей» сыграл матч 1-го раунда плей-офф Еврокубка.



Украинская команда играла против швейцарского «Фрибурга». Матч прошел в Фрибурге на площадке арены «Site Sportif Saint-Leonard».

«Прометей» одержал волевую победу над «Фригбургом». Первая половина встречи закончилась с преимуществом венгерской команды в 10 очков, но украинки смогли отыграться и выиграли с разницей +14.

«Прометей» проведет ответный матч против «Фрибурга» 22 декабря на домашней площадке в Каменском.

«Прометей» выиграл группу, одержав 5 побед в 6 матчах. «Фрибург» стал 2-м в своем квартете, выиграв 3 встречи из 6.

Еврокубок. 1/16 финала

«Фрибург» – «Прометей» – 82:96 (26:15, 26:27, 15:23, 15:31)

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