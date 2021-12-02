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«Прометей» разгромил «Элязыг» и с первого места вышел в плей-офф Еврокубка

Павел Соловей
Павел Соловей
02.12.2021
21:37
Новость
Баскетбол

2 декабря женская баскетбольная команда «Прометея» провела последний матч группового этапа Еврокубка. Поединок прошел в Слобожанском и завершился победой украинской команды со счетом 92:52.

Победа над «Элязыгом» гарантировала украинской команде первое место в группе и выход в 1/16 финала Еврокубка.

Первый раунд плей-офф стартует 15 декабря.

Еврокубок. Женщины

Группа В

Шестой матч

«Прометей» – «Элязыг» – 92:52 (20:12, 25:20, 20:12, 27:8)

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