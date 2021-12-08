«Прометей» разгромил «Динамо Сассари» и обеспечил себе выход в плей-ин Лиги чемпионов

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Прометей» уверенно обыграл итальянский «Динамо Сассари» — 89:56. Встреча прошла в запорожском Дворце спорта «Юность».
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Д'Анджело Харрисон. Он набрал 17 очков, 1 подбор и 2 перехвата, при 2-х потерях.
В таблице группы А «Прометей» на данный момент идет на 3-м месте, и эта победа гарантировала подопечным Ронена Гинзбурга место в турнире плей-ин Лиги чемпионов (серия до 2 побед).
Добавим, что «Прометей» – первая команда в истории украинского баскетбола, которая вышла в решающий раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Группа А
5-й тур
«Прометей» – «Динамо Сассари» – 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)
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