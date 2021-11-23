«Прометей» проиграл российскому клубу в первом матче группы Лиги чемпионов

Сегодня, 23 ноября, в Минске в первом туре группового этапа женской Лиги чемпионов играли чемпионки двух стран - украинский СК «Прометей» из Днепропетровской области и российский «Локомотив» (Калиниград).
Матч завершился поражением украинской команды - 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
Во втором туре 7 декабря СК «Прометей» в Запорожье будет принимать польский клуб «Девелопрес».
Лига чемпионов по волейболу
Женщины
Группа А
1-й тур
«Локомотив» (Калининград, Россия) - СК «Прометей» (Днепропетровская область, Украина) - 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
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