«Прометей» проиграл российскому клубу в первом матче группы Лиги чемпионов

Сегодня, 23 ноября, в Минске в первом туре группового этапа женской Лиги чемпионов играли чемпионки двух стран - украинский СК «Прометей» из Днепропетровской области и российский «Локомотив» (Калиниград).

Матч завершился поражением украинской команды - 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).

Во втором туре 7 декабря СК «Прометей» в Запорожье будет принимать польский клуб «Девелопрес».

Лига чемпионов по волейболу

Женщины

Группа А

1-й тур

«Локомотив» (Калининград, Россия) - СК «Прометей» (Днепропетровская область, Украина) - 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

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