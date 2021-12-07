«Прометей» проиграл полячкам в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 7 декабря, женский «Прометей» сыграл второй матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.



Украинская команда проиграла польскому «Жешуву» – 1:3.

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Второй матч

«Прометей» – «Жешув» – 1:3 (20:25, 14:25, 25:21, 17:25)

Отметим, что на старте группового этапа «Прометей» проиграл «Локомотиву» – 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).

Положение команд в группе: «Жешув» – 5 очков (2 матча) , «Локомотив» – 3 очка (1), «Дрезднер» – 1 (1), «Прометей» – 0 (2).

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