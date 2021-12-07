Фрибет 3000 UAH
Шахтёр — Шериф Реал — Интер Милан — Ливерпуль
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Волейбол

«Прометей» проиграл полячкам в матче Лиги чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
21:42
Новость
Волейбол

Сегодня, 7 декабря, женский «Прометей» сыграл второй матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Украинская команда проиграла польскому «Жешуву» – 1:3.

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап. Группа А. Второй матч

«Прометей» – «Жешув» – 1:3 (20:25, 14:25, 25:21, 17:25)

Отметим, что на старте группового этапа «Прометей» проиграл «Локомотиву» – 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).

Положение команд в группе: «Жешув» – 5 очков (2 матча) , «Локомотив» – 3 очка (1), «Дрезднер» – 1 (1), «Прометей» – 0 (2).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи