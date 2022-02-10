«Прометей» продлил победную серию в Лиге чемпионов ФИБА

«Прометей» в рамках второго тура раунда топ-16 Лиги чемпионов ФИБА сразился в гостях с бельгийским «Остенде».

Действующий чемпион Украины в очередной раз проявил характер. Команды долго не могли оторваться друг от друга, а на последний перерыв «Остенде» ушел с перевесом в четыре очка. «Прометею» удалось переломить ход матча и одержать победу.

В составе украинской команды блестяще проявили себя легионеры: Миро Билан (38 очков, 10 подборов, одна передача), Дианджело Харрисон (22 очка, семь подборов, четыре передачи) и Ди-Джей Кеннеди (19 очков, пять подборов, три передачи).

«Прометей» делит лидерство в своей группе с румынским «Клужем». В первом туре чемпион Украины переиграл испанскую «Уникаху».

Лига чемпионов ФИБА, 2-й тур

«Остенде» (Бельгия) — «Прометей» — 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

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