Баскетбольный клуб «Прометей» продлил контракт с главным тренером Роненом Гинзбургом, сообщает журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале.

Новый контракт израильского специалиста с «Прометеем» рассчитан еще на три года. Срок предыдущего истекал в конце нынешнего сезона.

Гинзбург возглавил «Прометей» в апреле этого года. Под его руководством команда впервые в истории стала чемпионом Украины, а также вышла в основной этап Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Прометей» уверенно лидирует в украинской Суперлиге, выиграв 16 матчей подряд.

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