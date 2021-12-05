Баскетбольный клуб «Прометей» продлил контракт с главным тренером Роненом Гинзбургом, сообщает журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале.
Новый контракт израильского специалиста с «Прометеем» рассчитан еще на три года. Срок предыдущего истекал в конце нынешнего сезона.
Гинзбург возглавил «Прометей» в апреле этого года. Под его руководством команда впервые в истории стала чемпионом Украины, а также вышла в основной этап Лиги чемпионов.
В текущем сезоне «Прометей» уверенно лидирует в украинской Суперлиге, выиграв 16 матчей подряд.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.