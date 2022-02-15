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«Прометей» потерпел шестое поражение подряд в Лиге чемпионов

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
22:55

15 февраля в немецком городе Дрезден чемпионки Украины и лидеры нынешней Суперлиги волейболистки «Прометея» из Днепропетровской области провели свой заключительный поединок в нынешней Лиге чемпионов. Соперником украинской команды был «Дрезднер».

Матч завершился победой «Дрезднера» со счетом 3:1. «Прометей» потерпел шестое поражение подряд и занял последнее, четвертое место в группе А.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины

Группа А.

6-й тур

«Дрезднер» – «Прометей» – 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19)

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