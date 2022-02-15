«Прометей» потерпел шестое поражение подряд в Лиге чемпионов

15 февраля в немецком городе Дрезден чемпионки Украины и лидеры нынешней Суперлиги волейболистки «Прометея» из Днепропетровской области провели свой заключительный поединок в нынешней Лиге чемпионов. Соперником украинской команды был «Дрезднер».

Матч завершился победой «Дрезднера» со счетом 3:1. «Прометей» потерпел шестое поражение подряд и занял последнее, четвертое место в группе А.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины

Группа А.

6-й тур

«Дрезднер» – «Прометей» – 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Официально: матч «Прометея» в Лиге чемпионов перенесен

«Прометей» потерпел пятое подряд поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Суперлига: «Прометей» выиграл с разницей в 60 очков и другие результаты

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.