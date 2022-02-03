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«Прометей» потерпел пятое подряд поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Павел Соловей
Павел Соловей
03.02.2022
19:53
Новость
Волейбол

3 февраля в турецком Стамбуле состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин. Действующие чемпионки Украины волейболистки «Прометея» встречались с российским клубом «Локомотив» (Калининград).

Волейболистки «Прометея» уступили в матче 1:3 и потерпели пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины

Группа А

5-й тур

«Прометей» — «Локомотив» — 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Игры заключительного шестого тура пройдут 15 февраля. «Прометей» сыграет на выезде с немецким «Дрезднером».

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