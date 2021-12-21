«Прометей» победил в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ФИБА

«Прометей» завершил выступления на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА.

Лидер украинского баскетбола играл на выезде с немецким «Людвигсбургом». «Прометей» проиграл первую четверть с отставанием в восемь очков, но к большому перерыву гости сократили гандикап до «-3». А третью четверть команда Ронена Гинзбурга провела блестяще, выиграв ее со счетом 28:11. «Прометей» позволил сопернику только немного сократить отставание в заключительной 10-минутке.

Украинская команда ранее квалифицировалась в раунд плей-ин после победы над «Динамо Сассари». Своего соперника «Прометей» узнает 28 декабря после матча «Манресы» и «Хапоэля Иерусалим».

Лига чемпионов ФИБА. 6 тур

«Людвигсбург» — «Прометей» — 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12)

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