«Прометей» победил «Уникаху» в матче Лиги чемпионов

8 февраля «Прометей» сыграл свой первый матч во втором групповом этапе Лиги чемпионов.



Украинская команда в Запорожье обыграла испанскую «Уникаху» со счетом 70:69.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа K

«Прометей» – «Уникаха» – 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)

Турнирная таблица:

1. «Клуж» – 4 очка, 2 матча

2. «Уникаха» – 4-3

3. «Прометей» – 2-1

4. «Остенде» – 2-2

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