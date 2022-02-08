«Прометей» победил «Уникаху» в матче Лиги чемпионов

08.02.2022
21:57
Новость
Баскетбол
8 февраля «Прометей» сыграл свой первый матч во втором групповом этапе Лиги чемпионов.
Украинская команда в Запорожье обыграла испанскую «Уникаху» со счетом 70:69.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа K
«Прометей» – «Уникаха» – 70:69 (17:14, 17:13, 20:19, 16:23)
Турнирная таблица:
1. «Клуж» – 4 очка, 2 матча
2. «Уникаха» – 4-3
3. «Прометей» – 2-1
4. «Остенде» – 2-2
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.