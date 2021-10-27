«Прометей» добыл первую победу в Лиге чемпионов ФИБА

27 октября состоялась встреча третьего тура Лиги чемпионов ФИБА в группе А, в которой итальянский «Динамо Сассари» принимал украинский «Прометей». Матч прошел в Сассари на площадке спорткомплекса «Паласеррадиминьи».

Поединок завершился победой «Прометея» со счетом 87:79. Для украинской команды это первая победа в Лиге чемпионов.

«Прометей» занимает третье место в группе А после трех матчей.

Лига чемпионов ФИБА

Группа А

3-й тур

«Динамо Сассари» (Италия) — «Прометей» (Украина) – 79:87 (22:13, 22:25, 19:27)

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