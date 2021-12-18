Продивуса переизбрали президентом Федерации бокса Украины

17 декабря в Киеве состоялась отчетно-выборная Конфедерация Федерации бокса Украины при участии официальных наблюдателей от Международной боксерской ассоциации (IBA) и Министерства молодежи и спорта Украины.

Единогласным решением делегатов Конфедерации Владимир Продивус был избран на должность президента ФБУ на следующие четыре года. Системную и планомерную деятельность по развитию бокса под его руководством оценили все присутствующие.

Также единогласно избрали первым вице-президентом ФБУ Дмитрия Шенцева. Должность генерального секретаря организации после переизбрания досталась Илье Гуровичу.

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