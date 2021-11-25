Прийма: «Рома» фаворит, но «Заря» не обречена

25 ноября луганская команда проведет поединок предпоследнего тура группового раунда Лиги конференций - с «Ромой».



Экс-игрок «Зари» Василий Прийма поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Италии.

«За исключением Лиги чемпионов итальянские команды довольно скептично относятся к менее престижным еврокубковым турнирам - Лиге Европы и Лиге конференций. Однако в ключевой момент и они могут преобразиться, поэтому, уверен, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сумеет настроить своих подопечных на сегодняшний поединок так, словно он - финальный.

Я считаю, что фаворит - «Рома». В свое время выступая за итальянский клуб «Фрозиноне» мне приходилось играть против «Ромы» и была возможность убедиться, какие в ней сильные исполнители и взыскательные болельщики. Поэтому «Заре» придется выдержать и давление со стороны 12 игрока. И хотя с тех пор прошло уже несколько лет и сейчас в «Роме» хватает «звезд», прежде всего, имею ввиду, Генриха Мхитаряна, с которым наши пути пересекались в донецком «Металлурге». Приятно, что армянский легионер уже на протяжении многих сезонов демонстрирует высокий класс, уверен, что и сегодня он будет на виду.

В Риме «Заре» придется очень тяжело, но я не считаю, что она - обречена. Очень надеюсь, что благодаря бойцовскому характеру, хорошей школе «Заря» бросит вызов «Роме». Лишь бы обошлось без провалов в обороне».

Напомним, что «Заря» занимает третье место в своей группе, набрав шесть очков. У «Ромы» - на очко больше, а лидирует норвежский «Буде-Глимт», у которого восемь пунктов.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Матч «Рома» – «Заря» рассудит румынская бригада арбитров

«Заря» вылетела в Италию на матч с «Ромой»

«Рома» — «Заря»: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.